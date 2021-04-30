محمد صلاح يكشف سر عشقه لطبق الكشري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن حبه للملاكمة، ولكرة السلة، ومتابعته لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كما تحدث عن تفاصيل يومه الروتينية، مشيراً إلى إنه يستيقظ باكراً، ويقوم بعمليات الاستشفاء ويحرص على الراحة، ويذهب إلى النادي للتدريب.

وتناول صلاح، قصته مع طبقه المفضل الكشري، مشيراً إلى إنه في بداية مشواره الرياضي، كان يأكل كل يوم طبقاً بجنيه مصري واحد، وهو المتبقي من مبلغ سفره وقيمته 20 جنيهاً، إذ يخصم منها 19 جنيه للمواصلات،

وكان يضع كميات كبيرة من الشطة على الطبق، وهذا ما جعله يفضل الأكل الحار فيما بعد بشكل عام.

وعن لاعبه المفضل، نشرت "آس"، إلى أن صلاح عاد للتأكيد على أنه في صباه كان يحب الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو، والإيطالي فرانشيسكو توتي.

وكشف عن كيفية انتقاله إلى نادي المقاولون العرب، موضحاً إنه كان مفترضاً أن يقابل أحد الكشافين لنادي طنطا، ولكنه نسي الموعد المتفق عليه مع صلاح، قبل أن يخبر صلاح أن هناك فرعا لنادي المقاولون العرب سيتم افتتاحه في طنطا، وهو ما حدث بالفعل وانضم صلاح للمقاولون العرب عبر هذه الطريقة.

وعن روتين طعام صلاح، قال أنه يمتنع عن الشوكولاتة تماماً، وأحافظ على الأكل الصحي، وأركز فيما آكل، وهذا يساعدني بشكل كبير في الملعب، وفي صحتي بشكل عام.

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