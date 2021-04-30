غوارديولا يتنظر هدية ليفربول للتتويج المبكر بلقب البريميرليغ

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات فريق مانشستر سيتي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا على بعد 3 نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، حال فوزه على مضيفه كريستال بالاس، وانتظار هدية غالية من حامل لقب النسخة الماضية ليفربول بالفوز على مانشستر يونايتد على أرضه في المرحلة الرابعة والثلاثين.

13 نقطة

ويملك مانشستر سيتي 77 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن يونايتد، وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات الفارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية الدوري بأربع مراحل، لانه حال فوز مانشستر يونايتد في الجولات المتبقية بعد الجولة 34 سيكون رصيده 79 نقطة مقابل 80 نقطية للسيتي حال خسارته بقية مبارياته في الدوري بعد الجولة 34 وهي 4 مباريات.

النجمة السابعة

وحال تتويجه، سيرفع مانشستر سيتي عدد ألقابه إلى سبعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم، ونال لقب النسخة الماضية فريق ليفربول الباحث عن المركز الرابع في النسخة الحالية وهو ما يعطيه دافع أكبر للفوز على مانشستر يونايتد في الجولة 34 ويعزز حظوظ السيتي في التتويج المبكر.

كأس الرابطة

وكان سيتي توّج بباكورة ألقابه هذا الموسم بإحرازه كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على توتنهام 1-صفر، ثم عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليصبح على مقربة من التأهل إلى أول نهائي قاري له في المسابقة الأبرز، علما بأنه فشل في تخطي ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.

بداية متعثرة

واستهل السيتي الموسم الحالي بصعوبة بالغة شهدت احتلاله المركز الثاني عشر في المراحل الأولى وخسارة قاسية على أرضه أمام ليستر سيتي 1-5، ونجح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في استعادة توازنه والتحليق في الصدارة في الأسابيع الأخيرة.

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