رسمياً.. نهائي كأس إيطاليا بحضور جماهيري

المصدر: البيان الإلكتروني

تقرر إقامة مباراة نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بين أتالانتا ويوفنتوس يوم 19 مايو المقبل بحضور أربعة آلاف و700 مشجع في المدرجات، بعدما وافقت الحكومة على حضور جماهيري بنسبة 20% من سعة الملعب.

وأعلن نائب وزير الصحة، اندريا كوستا، في تصريحات صحفية أمس الخميس موافقة الحكومة على حضور هذه النسبة للمباراة في ملعب مابي بمنطقة ريجيو ايميليا (شمال).

ويأتي القرار بعد الموافقة في 13 أبريل على الفتح الجزئي (25%) للملعب الأوليمبي في روما خلال المباريات الأربع مباريات ستقام في أمم أوروبا في يونيو في إيطاليا، بحسب (آس).

وستحتصن العاصمة الإيطالية ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في ربع النهائي.

وقد أعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق أنه سيتم السماح لما يصل إلى ألف متفرج بحضور المباريات المقامة في الهواء الطلق، اعتباراً من الأول من مايو المقبل، عندما تخفف إيطاليا من الحظر المفروض على المشجعين في الملاعب بالمناطق الأقل تضرراً بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة الماضي إنه سيسمح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في «المناطق الصفراء» الإيطالية، ما يعني أيضًا أنه يمكن للجماهير حضور دورة روما الألف نقطة للماسترز في الفترة بين 9 و16 مايو.

وكانت إيطاليا أغلقت ملاعبها أمام الجماهير منذ أكتوبر الماضي بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إذ كانت إيطاليا أولى الدول الأوروبية التي يتفشى فيها الفيروس التاجي الذي ضرب العالم لأول مرة في نهاية عام 2019 بإقليم ووهان الصيني

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