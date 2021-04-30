شرط غريب من ميسي للبقاء في برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى ليونيل ميسي، التزامه بإكمال مشواره مع برشلونة، والموافقة على البقاء بعد هذا الموسم، وفقاً لما ذكرته القناة التليفزيونية الإسبانية "تي في إي"، والتي كشفت عن شرط غريب من النجم الأرجنتيني للبقاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني الحالي في نو كامب بنهاية يونيو المقبل، ولا يزال مستقبله مع النادي الإسباني غامضاً، منذ أن أبلغ النادي عبر الفاكس برغبته في الرحيل الصيف الماضي.

ولكن يبدو أن حالة عدم اليقين اختفت الآن مع قيام ميسي بإعلام برشلونة بأنه سيبقى في النادي، وفقاً ما أكدته القناة التليفزيونية الإسبانية، والتي أشارت إلى أن ميسي، ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأعرب ميسي أيضاً لرئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، عن شرطه للبقاء، ببذل إدارة النادي جهداً أكبر لجعل الفريق من حوله أقوى، إذ يريد ميسي تأكيدات بأن برشلونة سيقدم تعزيزات هذا الصيف، لكن النادي يعاني من ضائقة مالية نتيجة التأثير المالي لوباء فيروس كورونا.

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