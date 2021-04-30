شاهد.. حكم يوقف مباراة في البريميرليغ للسماح للاعب بالإفطار

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقف حكم، مباراة فريق "ليستر سيتي" وضيفه "كريستال بالاس" ضمن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لبعض الوقت، بهدف السماح لأحد اللاعبين بالإفطار.

وقم الحكم الانجليزي، غراهام سكوت، بإيقاف اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.

ونشر اللاعب فوفانا تغريدة بعد المباراة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أبدى فيها امتنانه وشكره لرابطة الدوري الإنجليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح له بتناول الإفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

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