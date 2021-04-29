شرط واحد لراموس للتجديد في ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت تقارير صحفية، أن سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد، وافق على تجديد عقده مع النادي الملكي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، بشروط محددة ليلقي الكرة الآن في ملعب إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وكشفت صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية، أن راموس يوافق على تجديد عقده بشروط، أن يكون لمدة عامين أي حتى 2023، وإذا وافق النادي على هذا الأمر، سيوقع على نسبة تخفيض راتبه بـ 10%، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الريال بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن هذا العرض، هو آخر ما عرض على طاولة المفاوضات بين بيريز وراموس، وأن اللاعب وهو إحدى أساطير دفاعات الريال، يرغب في إنهاء مسيرته بين جدران ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن شقيق راموس ووالده وعائلته، نصحوه بالبقاء في النادي الذي جعله لاعباً أسطورياً، وأن مستقبل مدافع ريال مدريد، أصبحت الآن متوقفة على محادثاته مع بريز.

والجدير بالذكر، أن الريال يتبع نظاماً يطبقه على اللاعبين فوق الـ30 عاماً، ويقضي بتجديد عقدهم عاماً بعد عام وفقاً لأدائهم، ولكن هذا النظام رفضه راموس، وكان له بعض الشروط التي لم ترض بيريز، ما أبعد جميع الأطراف عن الوصول لنقطة مشتركة.

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