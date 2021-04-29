تطورات جديدة في إصابة تريزيجيه

المصدر: البيان الرياضي

يتوقع أن تمتد فترة غياب النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جناح أستون فيلا، بسبب الإصابة، إلى عام كامل، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة هذا الشهر، لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي.

كشف موقع "فوتبول إنسايدر"، أن تريزيجيه تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وأن هذا هو الإطار الزمني المعتاد لأخطر إصابات أربطة الركبة، وضرب الموقع مثلاً بالنجم البرازيلي ويسلي مهاجم أستون فيلا، والذي غاب لمدة 16 شهراً عن الملاعب، بسبب إصابته في ثلاثة من الأربطة الأربعة الرئيسية في ركبته.

ويغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي تبدأ في يونيو وتنتهي في أكتوبر المقبلين، وشارك لاعب الأهلي السابق في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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