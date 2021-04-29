والد ميسي يجتمع مع لابورتا لمناقشة مستقبل ابنه

المصدر: دبي-البيان

عقد خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اجتماعاً مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي، لبحث تفاصيل مهمة تجديد عقد ابنه.

وأكدت قناة "تي في 3" الكتالونية، أن انطباعات الطرفين عن الاجتماع كانت جيدة للغاية، ويمكن من خلالها التأكيد أن ميسي قريب من الاستمرار مع برشلونة عن أي وقت مضى، رغم من عدم وجود أي عرض مالي واضح، من قبل إدارة النادي.

فيما أشارت صحيفة "آس"، نقلاً عن القناة التليفزيونية، إلى أن العقد الجديد لميسي، ربما ينص على تقاضيه نصف ما يحصل عليه البرغوث حالياً، وهذا الأمر سيستمر حتى نهاية العقد، الذي سيكون لفترة طويلة.

ولمحت القناة، إلى إمكانية تكرار ما حدث مع نافارو، عندما اضطر برشلونة إلى دفع عقده على 10 سنوات، وما يزال يقوم بدفعه حالياً، بالإضافة إلى راتبه كمدير في صفوف الرديف.

وتتمثل خطة ميسي في اللعب موسمين مع برشلونة، وبعد ذلك الانتقال إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته، وبعدها يتولى مهمة سفير النادي الإسباني، مع الانضمام إلى إدارته الرياضية، فيما يرغب لابورتا من قبل فوزه بمقعد رئاسة برشلونة، في محاولة إقناع ميسي بالاستمرار، لتعزيز قوة النادي الاقتصادية.

ويأتي حديث القناة الإسبانية، في الوقت الذي أكدت فيه شبكة "تي إن تي" البرازيلية أول من أمس، عن تقديم إدارة نادي باريس سان جيرمان، عرضاً لا يمكن رفضه للتعاقد مع ميسي، ويتضمن عقداً لمدة موسمين، مع خيار تمديده لعام آخر، وراتب سنوي كبير لا يقارن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز