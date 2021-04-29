رياض محرز يتألق في لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق اللاعب الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، نتائج متميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز هدف الفوز في الدقيقة 71 من ضربة حرة مباشرة خلال اللقاء الذي جمع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مساء أمس على ملعب بارك دي برانس، وانتهى بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كيفين دي بروين قد أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، بعدما كان ماركينيوس متقدماً بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "أوليه" الرياضية.

يُذكر أن رياض محرز شارك بـ20 هدفاً في 26 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا.

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