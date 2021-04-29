مانشيستر سيتي يفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

قطع مانشيستر سيتي شوطا مهما الليلة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا ضمن لقاءات دور الذهاب بنصف نهائي البطولة.

بدأ باريس سان جيرمان بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق ماركينيوس في الدقيقة 15 من اللقاء، ثم تمكن السيتي من التعادل في الدقيقة 64 عن طريق دي بروين، ثم تقدم بالهدف الثاني عن طريق رياض محرز في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مانشيستر سيتي.

وسيلعب السيتي على عدة فرص للتأهل للنهائي هي الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف مقابل لا شيء.

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