154 مليون ديون أرسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب مشجعو أرسنال، عن غضبهم بعد اكتشافهم أن النادي مدين بمبلغ قدره 154 مليون جنيه إسترليني من رسوم الانتقال إلى أندية أخرى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرسنال يعتبر أحد أفضل الأندية التي تدار في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يتعلق الأمر بصفقات الانتقالات، لكن التقارير المالية للنادي من العام الماضي تشير الآن إلى خلاف ذلك.

وساهمت الأرقام في تأجيج الشعور السيئ تجاه مالك النادي ستان كرونكي، بعد دور النادي في دوري السوبر الأوروبي المنهار، وأيد الكثيرون محاولة دانييل إيك مؤسس سبوتيفاي، لشراء النادي.

ويدين أرسنال لأندية أخرى اعتباراً من عام 2020، ولا يزال فريق شمال لندن يسدد مدفوعات لاعبين مثل نيكولاس بيبي وبيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت.

وتظهر الأرقام التي نشرها النادي مؤخراً، كيف راهن كرونك على النجاحات المستقبلية للنادي، وتسبب وباء فيروس كورونا غير المتوقع الآن في إحداث فوضى مالية في كل ناد على مستوى العالم.

دهشة

وتثير استراتيجية انتقال أرسنال المزيد من الدهشة بالنظر إلى أنه من المحتمل أن يستمروا في دفع 27 مليون جنيه إسترليني المستحقة لوليام صليبا، والذي لم يظهر بعد في الدوري الإنجليزي، وتم نقل المدافع على سبيل الإعارة في يناير إلى نيس، بعد فشله في إقناع مدربه ميكيل أرتيتا.

ولن تؤدي السجلات المالية للنادي، إلا إلى الإضرار بملف كرونكي بصفته مالك النادي، مما يترك الجماهير غاضبة من الطريقة التي يدير بها النادي الأمريكي مالكه، والذي تقدر قيمته بأقل من 6 مليارات جنيه إسترليني.

وبينما يتصدر أرسنال القائمة في رسوم النقل المستحقة الموسم الماضي، فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام، منافسا أرسنال في شمال لندن لا يتأخران كثيراً.

ويدين كل من يونايتد وتوتنهام بمبلغ 149 مليون جنيه إسترليني لأندية أخرى، ويحتل تشيلسي المركز الرابع في القائمة مع 127 مليون جنيه إسترليني مستحقة لأندية أخرى.

وكان لدى كل من مانشستر سيتي وليفربول، 73 مليون جنيه إسترليني كرسوم انتقال لتسديدها، في حين أن بيرنلي هو النادي الأكثر اقتصادا في هذا الصدد، حيث لم يدين سوى بمليوني جنيه إسترليني من المدفوعات المستحقة.

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