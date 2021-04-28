محمد صلاح يكشف عن مسلسله المفضل في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر صلاح، في خاصية استوري على حسابه في إنستغرام، مقطع فيديو من الحلقة الأخيرة لمسلسل "أحسن أب"، بطولة الفنان علي ربيع والذي انتهت حلقاته أمس الثلاثاء.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

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