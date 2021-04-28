بالفيديو.. تمساح يقتحم تدريبات تورنتو الكندي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقتحم تمساح ضخم أرضية ملعب تدريبات فريق تورنتو الكندي لكرة القدم، أثناء أداء اللاعبين لحصة تدريبية، ما أصاب اللاعبين بالذهول.

وظهر التمساح ليطارد سيارة نقل المصابين داخل ملعب التدريب، ثم حاول التمساح الهروب، قبل أن يعود مجدداً لمطاردة السيارة، والتي حاول سائقها جذبه من ذيله، ليهرب الزاحف المفترس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورنتو على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه مازحاً: "يبدو إنه لم يتلق الرسالة، بأن التدريب سيكون مغلقاً".

ويحتل تورونتو المركز الــ 15، في جدول ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي، برصيد نقطة واحدة بعد جولتين.

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