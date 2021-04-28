مدينة فرنسية تطلق اسم رياض محرز على ملعبها الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مجلة (أونز مونديال) الفرنسية نقلاً عن صحيفة "لوباريزيان" إن الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز حصل على اعتراف سام من مدينة مسقط رأسه سارسال الفرنسية، حيث قررت هذه المدينة الواقعة في الضواحي الباريسية تسمية ملعب فيها باسم رياض محرز كمكافأة كبيرة منها للاعب الذي سيلتقي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لمعلومات من صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن اسم اللاعب الجزائر سيطلق على ملعب جديد قيد الإنشاء في مسقط رأسه مدينة سارسال الفرنسية.

يُذكر أن النجم الجزائري بدأ مسيرته الكروية من مدينة سارسال، حيث يُعتبر قُدوة للأطفال هناك، قبل الانتقال إلى لوهافر ثم إلى ليستر سيتس فمانشستر سيتي الانجليزيين.

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