بوكيتينو: السيتي أفضل فريق في العالم لكننا سنتحدّاه

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

ويسعى باريس سان جيرمان، الذي أقصى برشلونة وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، إلى التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وسئل ماوريسيو بوكيتينو في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الثلاثاء قبل المباراة، عما إذا كان إقصاء برشلونة وبايرن ميونيخ سيمنح ثقة للفريق، فرد قائلا «قبل أشهر كان علينا التركيز على مباراة برشلونة، والفوز عليه، ثم بايرن ميونيخ، نحن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم، الأنظار كلها موجهة إلى دوري الأبطال، نحن نشعر بالراحة الآن، نعرف جيدا أننا سنواجه فريقا رائعا، عمل كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، إنه فريق يملك لاعبين رائعين، لكننا واثقون من أنفسنا، ونحترم منافسينا، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة عن مواجهتي برشلونة وبايرن ميونيخ».

وعما إذا كان مانشستر سيتي أقوى من بايرن ميونخ، أضاف بوكيتينو «مانشستر سيتي هو أحد أقوى الفرق في العالم، ويملك أفضل مدرب، وبالتأكيد سيكون أقوى من بايرن ميونيخ، دعونا نرى، لا نعرف ماذا سيحدث، الأمر الأهم هو أن 180 دقيقة ستحدد المتأهل إلى النهائي».

عن خوض مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بعد فوزين كبيرين في آخر مباراتين خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، قال بوكيتينو «سواء على ملعبنا أو خارجه، نحن نبحث دائما عن تقديم أفضل مستوى ممكن، وفي نفس الوقت أنت تحتاج للفوز في مباراة الإياب من أجل التأهل للنهائي، وعلى أية حال لدينا خبرة في دوري أبطال أوروبا».

وعن مواجهة بيب غوارديولا، أوضح بوكيتينو «بالنسبة لي ستكون المباراة مواجهة بين فريقين جيدين جدا، إنها ليست معركة شخصية بين فردين، عندما نتحدث عن غوارديولا فنحن نتحدث عن واحد من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، أنا معجب بالعمل الذي يقوم به، ليس فقط بسبب بطولاته وإنما الطريقة التي يبني بها الفرق»، وفق ما نقلت عنه (آس).

ورداً على تصريحات غوارديولا بأنه من المستحيل إيقاف خطورة باريس سان جيرمان لمدة 90 دقيقة، قال بوكيتينو «كلا الفريقين يملكان لاعبين رائعين للقيام بواجباتهم طوال الـ90 دقيقة، ستكون مواجهة صعبة وتنافسية، مانشستر سيتي قدم مشوارا رائعا في الموسم الجاري وكذلك الماضي تحت قيادة غوارديولا، أتمنى أن نقدم أداءً جيدا ونحقق الفوز».

وعما إذا كان التأهل مع توتنهام هوتسبير إلى نصف النهائي العام 2019 على حساب مانشستر سيتي سيفيده في مباراة الغد، قال بوكيتينو «لا يمكنني أن أستفيد من مباراة مر عليها نحو عامين، ستكون مباراة الغد مختلفة تماما من حيث كل شيء، اليوم مانشستر سيتي مختلف، وأنا أقود سان جيرمان».

وعن المقارنة بين فيل فودين وكيليان مبابي، قال بوكيتينو «فودين لاعب رائع، أعرفه جيدا منذ أن كنت في إنجلترا، ونحتاج لمراقبته جيدا خلال المباراة، سيكون تحديا كبيرا لأننا سنواجه لاعبين مثل محرز، وستيرلينغ، ودي بروين، وأجويرو وخيسوس، إنه أفضل فريق في العالم، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكن من الصعب أن نقارن بين فودين ومبابي لأنهما مختلفين، لكنه سيكون تحديا كبيرا».

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