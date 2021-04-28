غوارديولا: جاهزون للإطاحة بـ سان جيرمان بأسلوبنا

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحفي أمس عن المباراة المرتقبة اليوم بين فريقه وباريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، مؤكدا خلال تصريحاته على قوة المنافس وإمكانياته الفنية والبدنية العالية.

وقال بيب غوارديولا في بداية المؤتمر الصحفي: يشرفنا أن نكون أحد الفرق الأربعة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والمباراة أمام باريس سان جيرمان صعبة، ولكننا نعرف ما علينا القيام به، سنذهب إلى باريس ونحاول الفوز بهذه المباراة.

وحول توقعاته للمباراة، قال غوارديولا: باريس سان جيرمان فريق خطير، ولديهم جودة استثنائية خاصة في تنفيذ الهجمات المرتدة، والسبيل للقضاء على خطورة باريس والسيطرة على المباراة، ستكون من خلال فرض أسلوبنا وطريقة لعبنا، فكلما كنت على طبيعتك، زادت فرصتك في النجاح، جميع اللاعبين لائقون وجاهزون للمباراة، وسعداء جداً بالوصول لهذه المرحلة من عمر البطولة.

وأوضح المدرب الإسباني: عموما كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، فيمكن أن يكون لديّك الكثير من الفرص وتخسر، وقد تكون أرقامك أفضل من المنافس وتخسر، وهذا هو السبب في أن كرة القدم لعبة رائعة، سنحاول فرض أسلوبنا ونستمتع بمباراة رائعة.

وأضاف غوارديولا: تعلمت من يوهان كرويف أن أستمتع بالمباراة، أستمتع بالمسؤولية، أستمتع بالموقف الذي أمر به.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الوصول لنصف النهائي لأول مرة منذ فترة طويلة سيجعل الفريق يلعب بحرية أكبر، قال غوارديولا: إذا تجاوزت ربع النهائي لا يعني ذلك أنك ستتأهل للنهائي، وهناك أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة معتادة على التواجد في هذه الأدوار من البطولة، ولكنه بالنسبة لنا أمر جديد، فهذه المرة الثانية فقط التي نصل فيها للدور نصف النهائي، ومانشستر سيتي ليس من أندية النخبة في هذه البطولة، لكننا نريد أن نصبح كذلك، ونحن محظوظون بما وصلنا إليه حتى الآن، وفق ما نقلت عنه (آس).

ورداً على سؤال بشأن المقارنة بين نجم باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي، ونجم فريق مانشستر سيتي الشاب بدوره فيل فودين، قال غوارديولا: فودين ومبابي يلعبان في مركزين مختلفين، ومن الصعب المقارنة بينهما، إنهما لاعبان شابان وموهوبان جداً، وأنا متأكد أن باريس سان جيرمان سعيد بوجود مبابي، وأنا سعيد بدوري لوجود فودين.

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