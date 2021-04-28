أرقام تاريخية في مباراة الريال وتشيلسي

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتعادلهما 1-1 أمس الثلاثاء أرقاما تاريخية، ضمنها رقمان هامان لكريستيان بوليسيتش ورقم تاريخي للفرنسي كريم بن زيمة.

وفيما يلي أبرز هذه الأرقام:

-عادل الفرنسي كريم بن زيمة في التعادل (1-1) مع تشيلسي رقم راؤول جونزاليز كرابع الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا برصيد 71 هدفا.

ووصل بن زيمة، الفائز بلقب دوري الأبطال أربع مرات، إلى هذا الرقم في 130 مباراة في مقابل 142 مباراة لراؤول، متضمنة المباريات التي خاضها اللاعب الإسباني السابق بقميص شالكه الألماني.

ويتفوق على هذا الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (73) والأرجنتيني ليونيل ميسي (120) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (135)، وقث (آس).

وكان بن زيمة قد كسر رقما قياسيا قبل ستة أيام لراؤول، بالتسجيل في 35 فريقا مختلفا في الليغا، وهو أيضا خامس الهدافين التاريخيين للريال (277).

-تياجو سيلفا هو أكبر لاعب يشارك أساسيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريان جيجز في 2011.

-كريم بن زيمة بات أكبر مسجل لريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

-تشيلسي بات أكثر نادٍ يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة، بينما يخوض ريال مدريد نصف النهائي رقم 14 له.

-كريستيان بوليسيتش بات أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما بات أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل في هذا الدور من المسابقة.

-ريال مدريد صوب مرة واحدة فقط على مرمى تشيلسي طيلة المباراة ولم يحدث هذا منذ 2019 ضد باريس سان جيرمان.

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