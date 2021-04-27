ناجيلسمان مدرباً لبايرن ميونيخ في الموسم المقبل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، عن تولي جوليان ناجيلسمان منصب المدير الفني الجديد للنادي، بعد أن وافق عمالقة "البوندسليغا"، على سداد تعويضات قياسية عالمية للشرط الجزائي، بقيمة 21.7 مليون جنيه إسترليني لنادي لايبزيج، والذي كان يتولى تدريبه ناجيلسمان.

ووافق ناجيلسمان على الشروط الشخصية مع بطل ألمانيا أمس، قبل أن يتم إبرام صفقة ضخمة، وتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، ليبدأ مهمته الجديدة في الأول من يوليو المقبل، فيما يشبه صفعة قوية لتوتنهام في بحثه عن مدرب جديد، حيث يتصدر الألماني قائمة المرشحين المحتملين.

ويحل ناجيلسمان محل هانسي فليك، في منصب المدير الفني للبايرن في الموسم الجديد، فيما يتولى تدريب توتنهام بشكل مؤقت حالياً، رئيس تطوير اللاعبين، ريان ماسون، المسؤول مع سعي النادي للتعاقد مع وجود قائمة مدربين مرشحين تضم بريندان رودجرز وماوريتسيو ساري ورافا بينيتيز، وناجيلسمان قبل الإعلان عن توليه تدريب العملاق الألماني.

وأثار ناجيلسمان (33 سنة)، الإعجاب بقيادة نادي آر بي لايبزيج خلال عامين قضاها في النادي، واحتل معهم المركز الثالث الموسم الماضي، وحالياً في المركز الثاني، وحصد نسبة فوز تبلغ 58%، بفوزه في 53 من أصل 90 مباراة، وينظر إليه على أنه أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين في كرة القدم العالمية.

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