مدرب تشيلسي: بالإيمان والاعتماد على النفس سنطيح بالريال

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن المباراة المرتقبة لفريقه اليوم أمام العملاق الملكي ريال مدريد، والمنافسة المرتقبة مع نظيره الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وكذلك المواجهة المرتقبة بين نجم ريال مدريد، الموهوب البلجيكي إدين هازارد، مع زملائه القدامى في ريال مدريد.

في البداية شدد توماس توخيل على صعوبة المباراة، أمام الفريق الملكي بكل تاريخه العريق في هذه البطولة، وأوضح أن تشيلسي وريال مدريد يستحقان التواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا يجب أن يُطردا بسبب أوضاع سياسية رياضية خارج الملعب.

وجاءت هذه الكلمات الرنانة من توخيل، في إشارة إلى العقوبات المتوقعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على الفرق التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، ومن ضمنها ريال مدريد وتشيلسي.

ورداً على سؤال حول كيف يتمكن من التغلب على زين الدين زيدان، قال تومس توخيل: السبيل للتفوق عليه بأن أكون على طبيعتي، اعتمد على نفسك وعلى قوتك والأشياء التي تجعلك واثقاً من تحقيق أهدافك.

وتابع توماس توخيل: أنا مدرب محظوظ، وأشعر بالامتنان لكل من منحني الفرصة والخبرة لأكون ما أنا عليه اليوم، لديَّ إيمان قوي في الفريق للحفاظ على مستواهم العالي، ولا تتوقع مني القيام بأشياء مجنونة ضد ريال مدريد، كل ما أريده أن يكون الفريق جائعًا ومغامراً.

ورفض توخيل أن يكون للحكم تأثير لصالح تشيلسي في ظل حالة الغضب لدّى يويفا، ضد ريال مدريد، وقال: لا يمكن أن أتخيل أي ميزة بسبب الأحداث التي تمت مؤخراً، أنا أثق في الحكام وفي الاتحاد الأوروبي للعبة.

وبخصوص اللاعبين الغائبين عن تشيلسي أمام ريال مدريد، أكد توخيل أن القائمة مكتملة باستثناء الكرواتي كوفاسيتش.

وفي النهاية تطرق توماس توخيل للمواجهة المرتقبة بين نجم ريال مدريد إدين هازارد وزملائه القدامى في تشيلسي، وقال: أولاً ريال مدريد لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين ولن يؤثر بشكل كبير لعب هازارد من غيابه لأن الفريق الملكي مليء بالنجوم، لقد كان هازارد لاعباً أساسياً هنا، وحسم الكثير من المباريات للبلوز والكثيرون هنا يحبونه، وأنا متأكد من أنه يريد إثبات نفسه، وأنا أحترمه بشكل كبير" وفق ما نقلت عنه "آس".

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