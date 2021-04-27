زيدان: سنؤذي تشيلسي.. ولا أخشى التحكيم

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مدرب ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان مؤتمراً صحفياً قبل مواجهة فريقه لتشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليغ»، اليوم الثلاثاء، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال زين الدين زيدان حول اللحظة، التي يمر بها فريق ريال مدريد: "إنها أهم مباراة، لأنها التالية، ونأخذها على ما هي عليه، إنها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونريد المنافسة".

وأضاف المدير الفني الفرنسي عن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتهديده لنادي ريال مدريد: "لقد أجبت على ذلك بالفعل، ومن السخف الاعتقاد بأننا لن نكون في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وهناك الكثير من الكلام ولكن ما يتعين علينا القيام به هو أن نكون على دراية بمباراة الغد، وهذا هو رأيي".

وواصل زيزو حول ما إذا كان يخشى من التحكيم: «لا أعتقد ذلك، وسيقوم الحكم بعمله، وإذا بدأنا في الاعتقاد بأن ما يقولونه سيؤذينا، فسيتم إفساد الأمر وسنتطرق للجدل".

وأعترف أن مواجهة تشيلسي ستكون معقدة على ريال مدريد: "أنا متأكد من أن الأمر سيكون معقدًا، ولكنني لا أعتقد أنهم سيغلقون المباراة، فهو فريق كامل يدافع جيدًا مع هجوم جيد أيضًا، ولقد صنعنا الفرص وغدًا علينا أن نرى أفضل نسخة لدينا لإلحاق الأذى بهم".

وأردف حول رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وإذا كان بحاجة إلى دعم: "لن أرد عليك، والرئيس يعرف بالفعل ما أفكر به، والباقي ليس الوقت المناسب للحديث عنه".

وأكمل زيدان حول ما إذا كانت هناك خيارات للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا: "لن نختار، ونحن أحياء في كلتا المسابقتين، ولا يوجد فكر آخر في أذهاننا، وما يشجعنا هو تقديم كل شيء في كل مباراة دون التفكير في أي شيء آخر".

وأشاد بمدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بسبب تألقه خلال الفترة الماضية: "إنه مجرد واحد آخر في الفريق وهو يلعب بشكل جيد، ولقد كان صبورًا، وعمل بجد وهذا كل شيء".

وأسهب حول أهمية الخبرة في مباريات مثل هذه: "لا أعتقد ذلك، لأن تشيلسي، على الرغم من صغر سن لاعبيه، قام بعمله في دوري أبطال أوروبا ويستحقون أن يكونوا هناك مثلنا، ولديهم أيضًا خبرة في جميع المسابقات".

وتابع زين الدين زيدان حول حالة لاعب خط الوسط الألماني توني كروس والظهير الإيسر الفرنسي فيرلاند ميندي: "توني بخير وسيكون معنا غدا، وفيرلاند لن يتواجد حيث ما زال يتعافى".

عن هازارد ومباراته الخاصة، قال زيدان: "لا أراه متشككًا، في المباراة الأخيرة حصل على 15 دقيقة ولعبها بشكل جيد، والآن، إلى الانطلاق إلى الأمام، سيساهم كثيرًا"، وفق (آس).

واختتم حول ما إذا كانوا يشعرون بالخجل من قيادة ريال مدريد عبر رئيسه فلورنتينو بيريز مشروع دوري السوبر الأوروبي: "أنا آسف، لدينا مباراة غدًا، ولن أرد عليك".

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