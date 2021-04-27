الجماهير الإسبانية تنتظر الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقترب الجماهير الإسبانية من العودة إلى الملاعب، مع اقتراح تقدم به بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني وخوسيه مانويل فرانكو، رئيس مجلس الرياضة، إلى وزيرة الصحة كارولينا داريا، لإعطاء الضوء الأخضر للجماهير بالعودة لمشاهدة الأحداث الرياضية.

ووفقاً لإذاعة "كادينا سير"، أن هناك نية من الحكومة بأن تكون الجماهير حاضرة في مدرجات مباريات كبرى، لتكون الجماهير قادرة على مشاهدة مباراتي برشلونة مع أتليتيكو في ملعب كامب نو، وريال مدريد مع إشبيلية في فالديبيباس، وكذلك العودة في آخر مباراتين من دوري السلة الإسباني.

وأوضحت الإذاعة، إنه إذا تقرر السماح للجمهور بالعودة، فسيكون لدى الأندية معايير معينة يجب مراعاتها، وأهمها السماح بحضور 25٪ فقط من سعة الملعب، وإصدار التذاكر بالأسماء، مع تحديد وقت الدخول لكل تذكرة، حيث سيتم منح كل مشجع ما بين 30 و45 ثانية فقط، للمرور عبر بوابات دوارة للوصول إلى المناطق المحددة في المدرجات.

ولن يكون مسموحاً للجماهير بالوقوف أو الأكل أو التدخين بمجرد دخولهم إلى الملاعب، وسوف يكون الحضور قاصراً على الجماهير المحلية فقط، ولن يكون هناك قبول للجماهير الزائرة.

وكانت آخر مباراة في الدوري الإسباني، تلعب أمام الجمهور قبل الإعلان عن وباء فيروس كورونا، وهي لقاء بيتيس مع ريال مدريد يوم 8 مارس 2020، وبعدها بيومين؛ أي في يوم 10 من الشهر نفسه، قررت رابطة الدوري الإسباني، أن الجولة التالية من المباريات ستقام خلف الأبواب مغلقة.

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