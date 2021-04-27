تغريم إبراهيموفيتش ولوكاكو بعد مشاجرة ديربي ميلانو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس، العقوبات التي أقرّها ضد زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، نجمي جمعية ميلان وإنتر ميلان، بعد سلوكهما غير الرياضي في ديربي ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا 26 يناير الماضي، وتم تغريم إبراهيموفيتش 4000 يورو ولوكاكو 3000 يورو.

ووفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا"، فقد تم إجراء تحقيق وتوصل إلى نتيجة مفادها تغريم اللاعبين وإدانتهما بالسلوك غير الرياضي الذي لا يتماشى مع معايير الولاء والروح الرياضية.

ودخل روميلو لوكاكو في مشاجرة قوية مع زلاتان إبراهيموفيتش على أرضية الملعب في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن ينتهي الأمر بطرد النجم السويدي في المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميلان 2-1.

كما تم تغريم إي سي ميلان 2000 يورو وإنتر ميلان 1250 لفشلهما في السيطرة على لاعبيهما.

وقال اللاعبان إنهما سيتبرعان بالمال للجمعيات الخيرية.

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