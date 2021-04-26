شراكة بين أساطير الجنرز لشراء أرسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انضم أساطير أرسنال السابقين، تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا، إلى الملياردير دانيال إيك مالك سبوتيفي، عملاق البث الموسيقي، في محاولة لشراء النادي الإنجليزي، مقابل حوالي ملياري جنيه إسترليني، بعد احتجاجات الجماهير ضد المالك الحالي ستان كروينكي، والذي أصر على النادي ليس للبيع.

وترى صحيفة "سبورت ميل"، أن الشركاء لم يجروا أي مفاوضات رسمية للشراء، وأن عرضهم حيلة دعائية، لأنهم يفتقدون للأموال اللازمة لشراء النادي، وتوقعت الصحيفة أن العرض لن يتجاوز ملياري جنيه إسترليني، في الوقت الذي تقدر فيه صافي ثروة دانيال إيك (38 عاماً)، الفردية بنحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة، أن إيك، سيتعين عليه السيطرة على أرسنال عبر اتحاد أو مع شريك، فيما أوضحت صحيفة "ديلي تلغراف"، إنه استعان الآن بثلاثة من أشهر نجوم ارسنال السابقين، للمضي قدماً في محاولته لشراء النادي.

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