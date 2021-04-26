تعيين شرطي هولندي لإدارة مباراة الريال وتشيلسي غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس الأحد، الهولندي داني ماكيلي لتحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة غدا الثلاثاء بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».

وسبق لداني ماكيلي، وهو شرطي وحكم دولي منذ 2011، بحسب "آس" أن قام بتحكيم مباراة لريال مدريد في 16 مارس الماضي حين فاز الملكي على أتالانتا الإيطالي (3-1) في إياب ثمن نهائي المسابقة.

كما أدار داني ماكيلي مباراتين لتشيلسي، آخرها ضمن دور المجموعات في نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بتعادل الفريقين (1-1) على ملعب ستامفورد بريدج.

وسيكون في مساعدة داني ماكيلي يوم الثلاثاء مواطناه هيسيل ستيجسترا ويان دي فريز، بينما سيكون الهولندي أيضا كيفن بلوم على رأس الفار.

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