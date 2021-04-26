جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للصائم رياض محرز

المصدر: البيان الإلكتروني

أحرز الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، التي توج بلقبها مع فريقه مانشستر سيتي، بعد الفوز على بهدف نظيف أمس الأحد الأحد.

وأشادت منصات التواصل الاجتماعي كثيرا بمحرز، لتألقه في المباراة ومساهمته بشكل لافت بتتويج فريقه للمرة الرابعة على التوالي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت أبرز التعليقات من عشاق النجم الجزائري أن محرز فخر العرب أحرز جائزة أفضل لاعب في النهائي رغم صيامه في شهر رمضان الجاري ولعبه المباراة في وقت الصيام.

كما سلط البعض الآخر الضوء على هروب محرز من منصة التتويج لحظة احتفال زملائه بفتح زجاجات المشروبات الكحولية وعودته إلى المنصة بعد انتهاء هذه "العادة الغربية" في الاحتفال، بحسب "روسيا اليوم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز