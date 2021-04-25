الجماهير تعيد موسيقى الحياة إلى ويمبلي في احتفالية تتويج سيتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعادت الجماهير، موسيقى الحياة إلى ملاعب الكرة الإنجليزية، بعدما تم السماح لـ 8000 مشجع، بالدخول إلى مدرجات استاد "ويمبلي" العريق في لندن اليوم الأحد، لحضور المباراة النهائية على كأس رابطة المحترفين، والذي توج به مانشستر سيتي، بفوزه الثمين 1/صفر على توتنهام.

وأحتفل سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة الكأس الإنجليزية، وسط حضور جماهيري هو الأول لمباراة نهائية، منذ تفشي فيروس كورونا، ومنعها للحضور الجماهيري في مدرجات أغلب دول العالم، ومنها الملاعب الإنجليزية.

وبالطبع، كانت الوجوه مختلفة بأقنعة الوجه الإلزامية، إلى جانب إجراءات دخول مشددة، بضرورة تقديم المشجعين اختبارين سلبيين لفيروس كورونا قبل الدخول، بالإضافة إلى اختبار آخر، يتم اجراءه بعد المباراة.

ولكن كان هذا كله كان مصدر إزعاج بسيط لأولئك الذين يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر، واشتاقوا إلى هذه اللحظة، وتم توزيع الــ 8000 تذكرة، بواقع 2000 تذكرة لجماهير كلا الناديين، الـ 4000 المتبقية للجماهير المقيمة في لندن، وموظفي الصحة العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وسبق استضاف نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي بين ليستر وساوثامبتون، والذي تم اختياره كحدث اختباري حكومي آخر، بالسماح بحضور 4000 متفرج من سكان برنت وعاملين في الخطوط الأمامية.

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