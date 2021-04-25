سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

يلتقي اليوم على ملعب ويمبلي فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. ويسعى «القمر السماوي» للفوز بكأس الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه، قبل أن يقوم برحلة محفوفة بالمخاطر الأربعاء إلى ملعب «بارك دي برانس» لمواجهة باريس سان جرمان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال وكان سيتي أحرز لقب كأس الرابطة العام الماضي للمرة الثالثة توالياً، ويسعى للاحتفاظ بلقبه ورفع الكأس للمرة السادسة في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وفي المقابل، يأمل مايسون مدرب توتنهام، أن يقود النادي الذي شجعه منذ صغره إلى أول ألقابه منذ عام 2008 والفوز بكأس الرابطة المتوّج بها في 4 مناسبات (1971، 1973، 1999 و2008).وبات مايسون، أصغر مدرّب يشرف على تدريب أحد الأندية في الدوري الانجليزي، علماً بأنه كان لاعباً سابقاً في صفوف سبيرز، لكن إصابة في رأسه في 2017 اضطرته الى الاعتزال في سن مبكرة.

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