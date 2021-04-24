تايجر وودز يشارك جماهيره صورته الأولى بعد حادث السيارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شارك تايجر وودز نجم الغولف، صورته الأولى بعد حادث سيارته المدمر في فبراير الماضي، وظهر وهو يبتسم مستنداً على عكازين إلى جانب أحد كلابه، وخارج قصره الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار في جوبيتر بفلوريدا، في دورة تدريبية في الفناء الخلفي من أربعة حفر، حيث يتعافى من إصابات خطيرة في الساق.

وتقدر الشرطة أن وودز (45 عاماً)، كان يقود بسرعة 87 ميلاً في الساعة في منطقة 45 ميلاً في الساعة، عندما عبرت سيارته الرياضية، وتدحرجت إلى أسفل التل في لوس أنجلوس يوم 23 فبراير الماضي، وتحطمت ساقه اليمنى، ومع هذا لم يتم توجيه أي تهمة إليه بسبب القيادة المتهورة.

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