النني يطالب جماهير أرسنال بالدعم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالب النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، جماهير فريقه بالقيام بالواجب معه، وهو أن تدعمه وتسانده عندما يقدم أداءً سيئاً في بعض المباريات، ولا تقوم بالهجوم عليه وانتقاده.

وأكد النني، لشبكة «سكاي سبورتس»: «أحتاج من جماهير أرسنال أن تدعمني، لا أن تحبطني، لأن دعم النادي لا يكون إلا بدعم اللاعبين، ولا يكون بانتظار تمريرة خطأ أو مباراة سيئة، لتنتقدوني، والمطلوب منكم دعمي في اللحظات السيئة، والأوقات الجيدة، وهذا ما يجعلني سعيداً، ويساعدني على التطور».

وكان النني، عاد هذا الموسم إلى أرسنال، بعد قضائه موسماً معاراً إلى صفوف بشكتاش التركي، وشارك مع فريقه الإنجليزي منذ بداية الموسم الجاري، في 36 مباراة بكل البطولات، ومنها 22 مباراة ضمن التشكيل الأساسي، وسجل هدفين فقط، وكانا في الدوري الأوروبي.

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