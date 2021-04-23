شرط قاسٍ من مانشستر يونايتد لإعادة رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تواصل مانشستر يونايتد مع خورخي مينديز، وكيل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن العودة هذا الصيف، حيث يريد يوفنتوس 26 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن النجم البرتغالي سيحتاج إلى خفض راتبه البالغ 27 مليون جنيه إسترليني إلى النصف، من أجل العودة إلى ناديه السابق.

وأجرى مانشستر يونايتد اتصالات مع وكيل رونالدو، بشأن عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لتقارير إيطالية، أشارت إلى أن مستقبل رونالدو في يوفنتوس موضع شك، منذ خروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو الشهر الماضي.

ومن المرجح أن تنتهي هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لمدة 9 سنوات، مع تأخره بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان، المتصدر، وبقاء 6 مباريات فقط، ووفقا لموقع "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالي، تركت تلك الحالة السيئة لليوفنتوس، النجم البرتغالي غاضباً، في وقت أبدى فيه يونايتد اهتمامه بإعادة نجم البرتغال (36 عاماً).

وأوضح الموقع أن يوفنتوس سيكون سعيداً جداً للتخلص من راتب نجم ريال مدريد السابق البالغ 27 مليون جنيه إسترليني، وفي الوقت نفسه، أشار الموقع إلى أن اللاعب نفسه لا ينوي التخلي عن هذه الأجور حتى ينتهي عقده في يونيو 2022، ولكن يمكن للاعب التخلي عن التمسك براتبه الكبير، حتى يتمكن من العودة إلى النادي الذي صنع اسمه فيه، بعدما شعر بنقص الدعم له هذا الموسم في إيطاليا.

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