ميسي يشارك رونالدو في رقم قياسي جديد

المصدر: د ب ا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الـ25 في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة على خيتافي، وبتسجيله هذا العدد من الأهداف عادل ميسي رقما قياسيا سبقه إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبالهدفين اللذين سجلهما في مرمى خيتافي أمس الخميس في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5 / 2، أصبح ميسي ورونالدو اللاعبين الوحيدين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اللذين يسجلان على الأقل 25 هدفا في 12 موسما مختلفا هذا القرن.

وسجل ميسي /33 عاما/ هدفين قبل نهاية الشوط الأول، ثم صنع الهدف الرابع الذي سجله رونالد أراوخو كما كان ميسي سببا في حصول أنطوان جريزمان على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس.

وبعكس رونالدو، حقق ميسي انطلاقته مسجلا على الأقل 25 هدفا في الموسم بشكل متتالي بداية من موسم 2009 / 2010.

في المقابل، سجل رونالدو هذه الأهداف خلال مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وناديه الحالي يوفنتوس، الذي سجل معه 25 هدفا هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بينما جاءت كل أهداف ميسي مع فريق برشلونة.

وبفضل الهدفين الذين سجلا أمس الخميس أنهى ميسي فترة من الغياب عن تسجيل الأهداف على ملعب فريقه أمام خيتافي.

ولم يسجل ميسي في آخر ثلاث مباريات واجه فيها برشلونة فريق خيتافي على ملعب كامب نو، وهي أطول فترة غياب لميسي عن التسجيل أمام خيتافي في البطولة.

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