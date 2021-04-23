شاهد.. هكذا تتابع والدة رياض محرز مباريات السيتي في رمضان
نشرت شقيقة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز مقطع ستوري على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي انستغرام لأم اللاعب الدولي الجزائري وهي تشاهد مباراة السيتي ضد أستون فيلا أول أمس الأربعاء في منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويظهر الفيديو أم رياض محرز وهي جالسة إلى طاولة الإفطار وفي الوقت نفسه عيناها على التلفزيون لمشاهدة المباراة.
وأثناء تسجيل السيتي للهدف الثاني، اعتقدت الأم أن ولدها رياض هو مسجل الهدف.
وعلقت الشقيقة على الفيديو بقولها إن الأم مدمنة مشاهدة ابنها.
وأضافت: الأم قالت للأسف ليس رياض من سجل. وختمت: سوف تقتلني هذه الأم بمشاهدتها لكرة القدم ورياض.
شاهد.. هكذا تتابع والدة #رياض_محرز مباريات السيتي في رمضانhttps://t.co/M6kTL0jyoZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/b8BpK1DBu3— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 23, 2021