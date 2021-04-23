صلاح وراموس وجهاً لوجه في الأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت صحيفة «لاروخا» الإسبانية، رغبة مسؤولي المنتخب الأولمبي الإسباني في الاستعانة بسيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، في أولمبياد طوكيو المقبل وهو ما يجعل احتمالية مواجهته للمصري محمد صلاح قائمة، لوجود المنتخب المصري مع نظيره الإسباني في المجموعة ذاتها إضافة للأرجنتين وأستراليا.

ولا يزال أمر انضمام محمد صلاح لتشكيلة المنتخب الأولمبي المصري غامضاً، حيث كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب ، أنه تم مخاطبة إدارة فريق ليفربول، ببرنامج المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، ويشمل توقيت السفر ومواعيد المباريات وكل الأمور الخاصة بالفريق، بهدف تحديد موقف مشاركة النجم الدولي محمد صلاح، مع المنتخب في الأولمبياد.

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