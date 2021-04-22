البرازيل تطلب نيمار للمشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال أندريه جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي لكرة القدم، إنه يعتزم استدعاء نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأوضح جاردين لوكالة الأنباء الأمريكية: "بدون شك، نيمار جزء من خططي منذ أن بدأنا من بداية تشكيل فريق قوي قدر الإمكان للمشاركة في طوكيو".

وأضاف: "نيمار اللاعب الرئيسي في فريق الكبار، وأفضل لاعب كرة قدم برازيلي، ويمكنه كسر التوازن في أي مباراة، وهو الآن في قمة مسيرته، وسيكون تعزيزاً لقوة المنتخب البرازيلي، على الرغم من أنني أفهم أن الوضع معقد، والقرار في يد الاتحاد البرازيلي للكرة، وباريس سان جيرمان، واللاعب نفسه".

وبدأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، محادثات فعلية مع باريس سان جيرمان للسماح لنيمار بالمشاركة في طوكيو 2020، حيث تشارك البرازيل في بطولة كرة القدم، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار والسعودية.

والجدير بالذكر إنه يمكن أن يضم كل منتخب في الأولمبياد، ثلاثة لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عاماً في قائمته، وكشف جاردين أنه يخطط لاستدعاء واحداً من حراس المرمى، أليسون وسانتوس وإيدرسون وايفرتون.

وتتطلع البرازيل إلى طوكيو للاحتفاظ بالميدالية الذهبية، والتي فازت بها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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