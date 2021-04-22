برشلونة يؤكد تمسكه بدوري السوبر الأوروبي

المصدر: دبي-البيان

أصدر برشلونة بياناً رسمياً اليوم، للكشف عن أهم مستجدات مشاركته في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأوضح خلال البيان، أن الطرفين الإسبانيين الأكبر ريال مدريد وبرشلونة، لا يريدان الانسحاب بسهولة من ملف المشاركة في البطولة.

وأكد برشلونة عقب إعلان المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، استمرارية اقتناعه بالفكرة، مؤكدا أن العودة عن الاستمرار بها، هو أمر يعود للأندية التي وقعت على المشاركة في البطولة.

وتضمن بيان برشلونة الرسمي: "نبحث في إطار فكرة السوبر الأوروبي عن الاستدامة الاقتصادية، ونؤكد على أن القرار سيعود للأندية التي شاركت، وعدم الانضمام لهذه الفكرة مع المؤسسين، كان سيكون خطأً تاريخياً".

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا، قد قال في وقت سابق من اليوم: "الكلمة الأخيرة في دوري السوبر للأعضاء"، بعدما بات برشلونة وريال مدريد الوحيدين، المتبقيين من 12 نادياً أعلنوا عن تدشين البطولة.

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