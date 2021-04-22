مدرب إيفرتون يصف دوري السوبر الأوروبي بالمزحة

المصدر: د ب أ

وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، مقترح تنظيم دوري السوبر الأوروبي بالمزحة، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحدث ذلك.

وتسبب 12 ناديا من أندية النخبة الأوروبية في صدمة لعالم كرة القدم، حينما تم الإعلان عن مخطط لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتمثل الأندية الست الكبرى في الدوري الإنجليزي، نصف عدد تلك الأندية في دوري السوبر، لكن مخطط البطولة لم يكتمل، بعد رد فعل جماهيري عنيف.

وأدى انسحاب كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام، إلى انهيار مشروع البطولة أول أمس الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي مدرب إيفرتون، اليوم الخميس، إنه لا توجد أي فرصة على الإطلاق لإقامة تلك البطولة.

وأضاف المدرب الإيطالي: "رد فعلي الفوري كان أنهم يمزحون، إنها مزحة لأن ذلك لن يحدث، هذا مستحيل".

وتابع: "ثقافة الرياضة في أوروبا مختلف عن الرياضات الأمريكية، ليس لأننا على حق وهم خطأ، لكن لأن ثقافة الناس في أوروبا مختلفة عن أمريكا، في الولايات المتحدة الرياضة مختلفة لأنها تعد ترفيه".

وأوضح : "في أوروبا نعيش بمزيد من العاطفة، حينما نكبر فإننا نريد أن نهزم جيراننا، نحن نشأنا بشكل مختلف، إنها ليست رياضة في الولايات المتحدة، كرة القدم الآن هي جزء من العمل وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".

وواصل: "كرة القدم هي رياضة في المقام الأول، وبعد ذلك تحولت إلى المزيد من الاستثمار، كما أنها أصبحت عمل، نحن بحاجة إلى مراعاة كلا الأمرين، هذا أمر طبيعي تماما".

وقال مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي السابق، أن إيفرتون يقدر قيمة جماهيره للغاية، الأمر الذي يمنعه من الدخول في مثل تلك الأمور.

وأضاف: "إيفرتون نادي عائلي، وهو مكان يمكنك الشعور فيه بحب الجماهير".

وتابع: "لكل مشجع لكرة القدم كان ذلك يوما غريبا ومفاجأة، لقد سبق لي أن سمعت عن بطولة دوري السوبر الأوروبي في الشهور القليلة الماضية، لكنني كنت متأكدا من الأمر لن يحدث، ماذا يمكنني القول، لقد كانوا على خطأ".

واختتم تصريحاته قائلا: "هذه الاندية الـ12 كانت على خطأ، لأنها لم تأخذ في الاعتبار أراء اللاعبين والمدربين والجماهير".



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