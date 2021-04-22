فلورنتينو بيريز يكشف كواليس الساعات الأخيرة لـ "السوبرليغ"

المصدر: متابعة - خالد المهيري

كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز عن كواليس الساعات الأخيرة للسوبرليغ، والتي أدت الى تجميد المشروع مؤقتا عقب انسحاب الأندية الانجليزية والإيطالية، بالإضافة الى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال بيريز خلال لقائه مع إذاعة الكادينا سير إنه يشعر بالحزن والخيبة، خاصة إنهم عملوا على مشروع السوبرليغ لمدة ثلاث سنوات لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي يمرون به.

وأضاف: "لم أر قط مثل هذه العدوانية من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض من رؤساء الدوري الإسباني. بدا الأمر وكأنه شيء مُدبر".

استمرار المشروع

وأكد بيريز استمرار مشروع السوبرليغ رغم الانسحابات، قائلا: "إذا كنت تعتقد أن السوبرليغ قد مات وانتهى فأنت مخطئ تماماً، السوبرليغ لم يتوقف، العقود التي وقعت كانت بين أشخاص يعلمون كل شيء والآن قررنا إيقاف المشروع بشكل مؤقت ونواصل التفكير وشرح البطولة بشكل أفضل".

وأضاف: "لم يدفع أحد الغرامة بعد لأنه لم يغادر أحد منهم".

وقال بيريز انه تحدث مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، الذي أكد بقاء النادي الكتالوني في المشروع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ناديي يوفنتوس و إي سي ميلان الإيطاليين لم ينسحبا أيضا من المشروع إذ سوف تتم مناقشة الحلول المطروحة لإكمال الخطة أو البحث عن مشروع آخر.

تحدٍ قوي

ووجه بيريز رسالة قوية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مؤكدا بأنه لا يخشاهما و لا يكترث للتهديدات التي صدرت ضد مشروعه.

كما هاجم بيريز رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، قائلا: "أريد رئيساً متعلماً لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا يهين ولا يتحدث كما فعل في الأيام الماضية.. نحن في أوروبا ديمقراطيون. يجب ألا تكون المواجهة بهذه الطريقة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك شفافية، ففي كرة السلة الأميركية يتم نشر رواتب اللاعبين والمدراء، ويجب أن يتم ذلك في كرة القدم، حيث لم أشاهد رواتب مسؤولي الفيفا ويويفا رغم أن راتبي مُعلن وقد قدمنا جميعًا تضحيات".

وعن الأنباء المتداولة بشأن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع ريال مدريد من لعب مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي تشلسي الانجليزي، قال بيريز بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ حتى يمنعوا من مواصلة المشوار الأوروبي.

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