بن زيمة يقود ريال مدريد لتصدر "الليغا" مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق المواجهات المباشرة عن جاره أتلتيكو مدريد بفوزه الصريح على قادش بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت صعود إشبيلية الى المركز الثالث بفوز ثمين على ليفانتي 1-صفر.

ورفع الريال رصيده الى 70 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الذي يلتقي هويسكا اليوم الخميس.

وثأر ريال لخسارته أمام قادش في عقر داره ذهاباً بهدف نظيف.

ومرة جديدة، يُدين الفريق الملكي بالفوز الى مهاجمه الفرنسي كريم بن زيمة الذي سجل هدفين في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم ليرتقي الى المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. كما انه الهدف العاشر لبن زيمة في آخر ست مباريات منذ عودته من إصابة في أواخر مارس.

أما الهدف الثالث فسجله الفارو اودريوتسولا بتمريرة من بن زيمة أيضاً (ق33).

وعاد الى صفوف ريال قلب دفاع الفرنسي رافايل فاران بعد تعافيه من فيروس كورونا، والظهير الأيمن داني كارباخال بعد شفائه من إصابة عضلية في فخذه.

يذكر أن ريال مدريد مدعو لمواجهة تشلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وفي المباراة الثانية، تقدم إشبيلية للمركز الثالث بفوزه الثمين أمس الأربعاء على مضيفه ليفانتي 1-صفر.

وتقدم إشبيلية للمركز الثالث موقتاً برصيد 67 نقطة.

ويلعب برشلونة المتراجع للمركز الرابع مع مباراة مؤجلة، برصيد 65 نقطة أمام ضيفه خيتافي الخميس أيضاً.

وهو الفوز الرابع توالياً للنادي الأندلسي في سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة في الدوري (6 انتصارات مقابل تعادل)، منذ سقوطه أمام إلتشي 1-2 في المرحلة 26.

كما حقق إشبيلية فوزه الـ 21 هذا الموسم والعاشر خارج معقله.

ومني ليفانتي الثاني عشر مع 38 نقطة، بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام فياريال 5-1 في المرحلة 33 المقدّمة بعد قرار سابقاً من الرابطة المحلية، تحسباً لانخراط الاندية الاسبانية في مباريات أوروبية نهاية الشهر الجاري.

وانتظر إشبيلية الشوط الثاني لافتتاح التسجيل بفضل المغربي يوسف النصيري اثر تمريرة في العمق من سوسو إنفرد على أثرها بالحارس ليتجاوزه ويسدد في المرمى الخالي (ق53).

ورفع المهاجم الدولي رصيده إلى 17 هدفا في "الليغا" في هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، فاز أوساسونا على ضيفه فالنسيا 3-1.

وحقق أوساسونا فوزه الثالث توالياً بعد فياريال 2-1 وإلتشي 2-صفر، في سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة (3 انتصارات ونفس عدد التعادلات)، منذ سقوطه على أرضه أمام برشلونة بهدفين نظيفين في المرحلة 26.

وتقدم أوساسونا للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل المهاجم الشاب ابن الـ 21 عاما خافيير مارتينيس كالفو في الدقيقة 13، وأضاف الأرجنتيني جوناثان كاليري الثاني في الدقيقة 34، وروبرتو موراليس الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وسجل فالنسيا هدف الشرف عبر المهاجم المخضرم الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 30.

وفاز ألافيس على ضيفه فياريال 2 - 1.

وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه أتلتيك بلباو سلباً، وإلتشي مع بلد الوليد 1 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز