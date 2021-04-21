تشيفرين يرحب بقرار انسحاب الأندية من "السوبر ليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ، بقرار انسحاب العديد من الفرق من بطولة ( السوبر ليغ ) .

وقال رئيس الويفا، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: ” أعتقد أن هذا القرار جيد، لقد أرتكبت العديد من الأندية خطأ كبير للغاية، لكن أغلبهم عاد من جديد عن هذا الطريق “.

وأضاف: ” نحن لدينا المزيد لنقدمه معًا ليس فقط في المسابقات التابعة لنا، لكن أيضًا سنقدم المزيد لكرة القدم الأوروبية والعالمية قريبًا “.

وتابع: ” الأهم الآن هو عودة الشغف والحافز لإمتاع الجماهير باللعبة كما كان من قبل، قلنا بالأمس أمام الجميع إن المثير للإعجاب أن تعترف بخطأك أمام الناس، وهذه الأندية ارتكبت خطأ كبير جدًا لكن الكثير عاد عن خطأة واعترف به “.

وأكمل: ” علينا الآن التحرك إلى الأمام وإعادة بناء الوحدة التي كانت تُشعرنا بأن كرة القدم هي لعبتنا ومتنفسنا، علينا المضي قدمًا معًا “.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز