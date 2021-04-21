يوفنتوس ينسحب من "السوبر ليغ "

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انسحب يوفنتوس بشكل رسمي من "السوبر ليغ "، اليوم الأربعاء، لينضم إلى أندية إنجلترا الستة "مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي" إلى جانب إنتر وميلان، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد .

وأصدر يوفنتوس بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن نادي يوفنتوس ، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي والمناقشة العامة اللاحقة...نعلن الانسحاب من هذا المشروع، بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة بموجب الاتفاق المبرم بين الأندية".

وتابع: "وفي هذا السياق، يعتقد يوفنتوس - مع بقائه مقتنعًا بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع- أن إمكانياته محدودة حاليًا لإكماله بالشكل الذي تم تصميمه به في البداية".

وختم: "يظل يوفنتوس ملتزمًا ببناء قيمة طويلة الأمد للنادي، ولحركة كرة القدم بأكملها".

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