الأندية الإسبانية تعود للبحث عن وسيلة أخرى لسداد الديون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تراجع برشلونة خطوة عملاقة، عن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، أعاد النادي إلى مشكلة ديونه قصيرة الأجل، والبالغة 730 مليون يورو، والتي كان يعتمد العملاق الإسباني، على حلها بضربة واحدة، من خلال مخطط البطولة الانفصالية.

وكذلك الحال بالنسبة لريال مدريد، والذي لديه ديون كثيرة، وسيتعين عليه العودة إلى التفكير في طرق أخرى لتخفيف مشاكله المالية، ويجد أتلتيكو مدريد، نفسه في وضع مماثل.

ويقود أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، والذي يحصل على أعلى راتب مدرب في العالم، لتصل فاتورة الرواتب للمدرب مع اللاعبين إلى 348 مليون يورو سنوياً، قبل بعض التخفيضات التي فرضها فيروس كورونا، كما تم بناء ملعب النادي الجديد على الأقل، ولكن لم يتم دفع ثمنه.

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