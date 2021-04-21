إي سي ميلان يلتحق بركب المنسحبين من " السوبر ليغ"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم ، انسحابه من ا "السوبر ليغ"، ليلحق بجاره إنتر ميلانو والأندية الإنجليزية وأتلتيكو مدريد الإسباني. وقال النادي في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي: " لقد قبلنا الدعوة للمشاركة في مشروع "دوري السوبر الأوروبي" بنية صادقة لتقديم أفضل مسابقة أوروبية ممكنة لمشجعي كرة القدم حول العالم ولصالح النادي ومشجعينا". وتابع:" التغيير ليس سهلا دائما، لكن التطور ضروري للتقدم، وقد تطورت هياكل كرة القدم الأوروبية وتغيرت على مر العقود". وأتم:"

ومع ذلك، فقد تم التعبير بوضوح عن أصوات وآراء الجماهير فى جميع أنحاء العالم بشأن دوري السوبر الأوروبي، ويجب أن يكون ميلان منصتا لأصوات أولئك الذين يحبون هذه الرياضة الرائعة، سنواصل العمل الجاد لتقديم نموذج مستدام لكرة القدم".

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