أتلتيكو مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي يعلنان انسحابهما من السوبر ليغ

المصدر: وكالات

أعلن أتلتيكو مدريد الاسباني الاربعاء في بيان انسحابه من مشروع الدوري السوبر الاوروبي، لينضم بالتالي الى الاندية الانكليزية الستة وانتر الايطالي في هذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة أن "مجلس الادارة الذي اجتمع صباح الاربعاء قرر إبلاغ رسميًا الدوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية".

من جانبه قال إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر في بيان "نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن إنتر لم يعد مهتما بالمشاركة في دوري السوبر.

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