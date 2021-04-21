مقرّبون من أنييلي: الدوري السوبر الأوروبي لم يعد موجودًا من دون الأندية الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

اعتبر أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الايطالي أن مشروع الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي الذي أطلقه 12 من كبار أندية القارة لا يمكن أن يبصر النور بعد انسحاب الأندية الانجليزية الستة الثلاثاء، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مقربين منه الاربعاء.

على سؤال عما إذا كان "الدوري السوبر سيتوقف بدون الأندية الإنجليزية"، أكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته حقيقة ذلك، علمًا أن أسهم بطل إيطاليا تراجعت بنسبة 12 في المئة في بورصة ميلانو بعد انهيار المشروع الأربعاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز