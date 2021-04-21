تراجع أسهم يونايتد ويوفنتوس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تراجعت قيمة سوق أسهم مانشستر يونايتد بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، مع انهيار خطط الدوري الأوروبي الممتاز، وذلك بعدما شهدت خلال الساعات الأخيرة، ارتفاعاً بنفس القيمة تقريباً، بعد الإعلان عن البطولة الانفصالية.

كما شهد يوفنتوس الإيطالي، وهو عضو مؤسس آخر للدوري الانفصالي، ارتفاعاً في أسعار أسهمه بنحو 19% في بورصة ميلانو بعد إعلان يوم الأحد، لكن سعر أسهمه انخفضت أيضاً الليلة الماضية بنسبة 4%.

وتسبب تراجع الأندية الإنجليزية عن المشاركة في هذه المسابقة، في ظل الضغط الجماهيري، إلى جانب إعلان إد وودوارد، تنحيه عن منصبه كنائب تنفيذي للرئيس في يونايتد، في تراجع قيمة أسهم النادي الإنجليزي بشكل كبير وسريع.

ومع إغلاق بورصة نيويورك، المدرجة فيها شركة يونايتد، شهدت أسهم يونايتد فقدان 6% من قيمتها، إذ كانت قيمة السهم في يونايتد حوالي 11.60 جنيه إسترليني يوم الجمعة الماضي، وقبل الإعلان عن خطط بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني للدوري الانفصالي.

وقفز السهم إلى 12.63 جنيهاً إسترلينياً صباح يوم الاثنين الماضي، مع حرص المستثمرين على زيادة محتملة في الإيرادات ومكافأة ترحيب بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لتأسيس الأندية مثل يونايتد.

وعاد سعر السهم إلى 11.64 جنيهاً إسترلينياً، اعتباراً من الليلة الماضية، مع بدء انتشار الحديث عن احتمال انسحاب الأندية من الدوري الممتاز بعد أقل من 72 ساعة من إعلانه.

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