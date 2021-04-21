بيان عاجل لمؤسسي السوبرليغ

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن مؤسسو الدوري السوبر الأوروبي الأربعاء أنهم "سيعيدون النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع" المنافسة الرامي إلى مزاحمة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.

وأعلنت منظمة "الدوري السوبر" في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بعد يومين فقط من إطلاق مبادرتها، أن الأندية الإنجليزية الستة التي انخرطت في بادئ.

أعلن السوبر ليغ في بيان رسمي فجر اليوم بأنهم سوف يعيدون النظر في الخطوات المناسبة من أجل إعادة تشكيل المشروع.

وقال البيان: "هناك قناعة بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل. يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء. كما سيوفر مدفوعات تضامنية معززة مادياً لجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات".

و أضاف: إننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماماً مع القوانين واللوائح الأوروبية، كما يتضح اليوم، ونظرا للظروف الحالية سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع مع الأخذ في الاعتبار دائماً أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع الكرة بأكمله".

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