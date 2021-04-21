تضارب الأنباء بشأن إلغاء "السوبرليغ"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تضاربت الأنباء بشأن إلغاء ( السوبرليغ ) عقب الأحداث الدرامية التي عاشتها الكرة الأوروبية يوم أمس و حتى فجر اليوم.

فقد كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه تم إلغاء بطولة دوري ( السوبرليغ ) قبل أن تبدأ بعد انسحاب الأندية الإنجليزي الخمسة رسميًا.

إلا أن مصادر إعلامية إسبانية أكدت بأن المشروع سيستمر بوجود فقط الأندية الإسبانية و الإيطالية مع فتح المجال لبعض الأندية التي لم تذكرها الراغبة في الدخول في الدوري.

ومن أصل 12 ناديًا أعلنت عن تأسيس مشروع الدوري قبل 48 ساعة، انسحب نصفها تقريبًا، حيث كان مانشستر سيتي أول من أعلن انسحابه، وتلته بيانات متزامنة تقريبًا من ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام، بينما لم يعلن تشيلسي انسحابه بشكل رسمي من البطولة رغم تأكيد العديد من الصحفيين انسحاب البلوز.

هذا من شأنه أن يترك فقط يوفنتوس وإنتر ميلان وإي سي ميلان وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في البطولة.

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