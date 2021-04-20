4 أندية تستعد للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت تقارير أن 4 أندية، وهي تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعدون للانسحاب من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وثنائي تشيلسي وسيتي، هما من 6 أندية إنجليزية وقعوا على المشاركة في البطولة جنباً إلى جنب مع مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام، أرسنال، ميلان وانتر ميلان، يوفنتوس وريال مدريد.

وأكدت التقارير، أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، هو من اتخذ قرار الانسحاب، بعد أن استمع إلى احتجاجات الجماهير، إذ يعتقد أن دوافعه بالمشاركة لم تكن أبداً تتعلق بالمال، وعلم أن "البلوز" يعدون المستندات للانسحاب رسمياً من المنافسة.

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