أندية الدوري الأوروبي الانفصالي مهددة بفقدان لاعبيها الدوليين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أشار وكلاء نجوم يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى البند6.1.1 في عقود اللاعبين، والذي ينص على أنه يجب على النادي ألا يفعل أي شيء يمنع اللاعب من الظهور مع منتخب بلاده، وذلك مع استمرار الخلاف حول الدوري الأوروبي الانفصالي، والذي دعت إليه 6 أندية إنجليزية، بالإضافة إلى ثلاثة فرق إسبانية، وثلاث فرق إيطالية.

وأدان الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي، الخطة بشدة، بينما حذر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اللاعبين المشاركين من إمكانية منعهم من تمثيل بلادهم في كأس العالم وبطولة أوروبا.

ووفقاً لما ورد في صحيفة "ذا اتلتيك"، يوجد بند يصر على أن الأندية يجب أن تتبع قوانين ولوائح الاتحادات الدولي والأوروبي والإنجليزي، ورابطة الدوري الإنجليزي، مما يشير إلى تعرض النادي المخالف لهذه الشروط للعقوبات إذا انسحب من تلك المسابقات كما هو مخطط له.

وقال أحد الوكلاء للصحيفة: "إذا فعل النادي بشكل استباقي شيئاً يمنع لاعبيه من أن يكونوا لاعبين دوليين مع منتخبات بلادهم، فهذا يبطل العقد، ويصبح من حق اللاعب الانتقال إلى نادي آخر في صفقة مجانية".

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