وولفرهامبتون يعلن نفسه بطلاً لإنجلترا احتجاجاً على الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن نادي وولفرهامبتون الملقب بـ"الذئاب" مازحاً، أنه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، كنوع من الاحتجاج على تشكيل الدوري الأوروبي الممتاز، من قبل الستة الكبار الأوائل في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي وأرسنال، وإعلان توتنهام عزمه على الانضمام إلى المنافسة الانفصالية.

واحتل فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، المركز السابع في موسم 2018-2019، خلف تلك الأندية الستة، وقام وولفرهامبتون بتغيير سيرته الذاتية على حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018/2019.

وشارك النادي لقطة من سيرته الذاتية الجديدة مع التسمية التوضيحية: "ربما فات الأوان للاستعراض"، وذلك مع الكأس والاحتفال بالرموز التعبيرية، في إشارة إلى أن الحركة الانفصالية للأندية الأوروبية، يفتح الباب أمام الكثير من الأندية الأخرى للانفصال عن الاتحادات القارية والوطنية.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، فاز بالدوري الإنجليزي في ذلك الموسم برصيد 98 نقطة، وجاء ليفربول متأخراً بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز